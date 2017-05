PSG-spits Cavani valt in de prijzen in Frankrijk

Edinson Cavani is aan het beste seizoen in zijn carrière bezig. Met 35 doelpunten is hij topschutter in de Ligue 1. Over alle competities heen zit hij dit seizoen aan 49 doelpunten in 48 wedstrijden.

Kylian Mbappé (Monaco) werd Belofte van het Jaar, zijn teamgenoot Danijel Subasic Doelman van het Jaar en N'Golo Kanté (Chelsea) werd tot beste Fransman in het buitenland verkozen.