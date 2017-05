Guillaume Gillet denkt nog niet aan vertrekken bij Nantes: "Ik ben heel blij met mijn speeltijd"

Guillaume Gillet was gisteren te gast bij de voetbaltalkshow "J+1". Guillaume Gillet was gisteren te gast bij de voetbaltalkshow "J+1".

Guillaume Gillet is heel tevreden bij zijn Franse club Nantes en denkt nog niet aan vertrekken. Dat zei hij in de Franse voetbaltalkshow "J+1". "Ik zie niet in waarom mijn mooie avontuur bij Nantes nu moet stoppen", zegt de ex-Anderlecht-speler.