Vergeet Messi en Dybala: Mbappé is de ster van de Champions League

Mbappé is nog maar 18 jaar en vier maanden oud, maar hij heeft wel al vijf doelpunten in de Champions League op zijn teller staan. Evenveel als bijvoorbeeld Antoine Griezmann dit seizoen. Zo is hij de jongste speler ooit met vijf goals in het kampioenenbal.

Nog niet straf genoeg? De jongeling sprokkelde slechts 25 minuten speeltijd in de groepsfase en als invaller scoorde hij niet. Zijn vijf doelpunten spaarde hij voor de vier duels tegen Manchester City en Borussia Dortmund in de knock-outfase. Kort samengevat: zeven schoten op doel en vijf goals in vier wedstrijden, indrukwekkend!

Als we dat even in perspectief zetten: wat deden andere topspitsen in hun eerste zeven wedstrijden in de Champions League? Cristiano Ronaldo scoorde niet en Messi was goed voor één treffer. Enkel Thierry Henry doet beter dan Mbappé met zes doelpunten. Niet voor niets worden de twee dan ook met elkaar vergeleken.