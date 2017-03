Benzema: "Zou graag hebben dat Deschamps mij belt om te praten"

Afgelopen juni zei Benzema dat racistische motieven mee aan de basis lagen van zijn uitsluiting voor het EK. Van die woorden heeft hij geen spijt. "Ik heb geen spijt. Het is de waarheid", zei Karim Benzema.

"Maar op geen enkele manier heb ik gezegd dat Didier Deschamps of Nöel le Graët (bondsvoorzitter) racistisch zijn. Dat heb ik nooit gedacht en nooit gezegd. Deze hele zaak is onduidelijk en ik zou graag hebben dat ze me bellen zodat we kunnen praten."