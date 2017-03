"Franse supergeneratie is geen garantie op succes"

"Zo'n tiental jaar geleden is er wel een periode geweest dat de Franse clubs het op financieel vlak enorm moeilijk hadden. Dan heb je eigenlijk maar één keuze en dat is investeren in de jeugd. Zelf spelers opleiden is altijd de goedkoopste en meest rendabele oplossing."

De clubs weten de talenten blijkbaar ook goed op te sporen. "Vooral bij de kleinere clubs in de buitenwijken van Parijs zit enorm veel voetballend talent", weet Geffray. "Daar loopt het vol met scouts, niet alleen van Franse clubs, maar ook van pakweg Chelsea of Manchester City."

"Na de successen van Frankrijk in 1998 en 2000 werd er in de jeugd heel sterk ingezet op sterke, atletische jongens. Maar het voetbal is sindsdien veranderd. Door het succes van het Spaanse voetbal zijn ze meer gaan kijken naar het voetballende aspect."

"Dat zie je nu ook in de nationale ploeg terug, met vooral kleinere spelers die allemaal heel goed kunnen voetballen. Dat is echt een switch van de laatste jaren."