Rijsel beleeft een horrorseizoen: het staat pas 14e in het klassement. Frédéric Antonetti werd eind november ad interim vervangen door Patrick Collot, die dus ook vroegtijdig moest gaan.

Het was al langer een publiek geheim dat de nieuwe voorzitter Gérard Lopez met Bielsa flirtte.

Bielsa was eerder actief als coach bij Espanyol, Bilbao, Marseille en twee dagen bij Lazio. Hij had ook Argentinië en Chili onder zijn hoede. Huidig Rijsel-coach Passi was bij Marseille nog assistent van Bielsa.