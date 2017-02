De 50-jarige Passi zat zonder club sinds zijn vertrek bij Marseille eind 2016. Hij was in Marseille een tijdje de assistent van Marcelo Bielsa. Het is mogelijk dat ook Bielsa naar Rijsel verhuist, waarna Passi weer zijn assistent zou worden.

Passi neemt de plaats in van Patrick Collot, die op zijn beurt eind november de ontslagen Frédéric Antonetti verving.