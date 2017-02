Julien Vercauteren ontbindt zijn contract bij Nice

Julien Vercauteren ruilde in 2014 Lierse voor Nice, maar hij kon zich er nooit in de ploeg spelen. Vorig seizoen keerde hij met een uitleenbeurt aan Westerlo even terug naar België, maar dit seizoen verdween hij helemaal uit beeld bij de Zuid-Franse club.

Vercauteren, die geen enkele minuut speelde dit seizoen, had nog gehoopt dat de transferperiode soelaas zou bieden, maar hij geraakte niet weg. Nice ging dan ook akkoord om zijn contract te ontbinden.

"Julien wil zijn carrière nieuw leven inblazen en verlaat Les Aiglons ("De Arendjes, de bijnaam van Nice)", lezen we op de website van Nice.

Vercauteren mist zo wel een mogelijk titelfeest met Nice, want met onder meer Balotelli in de ploeg is de club dé revelatie dit seizoen in Frankrijk. Nice deelt de eerste plaats met Monaco.