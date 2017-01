Meunier na knalprestatie tegen Monaco: "Weet niet of het m'n beste match was"

PSG speelde al 11 keer met en 11 keer zonder Meunier in de basis. Met onder meer 9 overwinningen tegenover 5 en 3 tegengoals tegenover 13 heeft Meunier de cijfers aan zijn zijde.

"Of dit gelijkspel tegen Monaco een tik is in de titelstrijd? Neen, dat denk ik niet", zegt Meunier, die met PSG op 3 punten van leider Monaco volgt.

"Er zijn nog veel wedstrijden en daarin moeten we scherp blijven. Monaco en Nice staan voor ons in het klassement en zullen ook nog punten laten liggen. Alles kan snel gaan, we moeten hier geen drama van maken."