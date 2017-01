Patrice Evra keert na meer dan 10 jaar terug naar Frankrijk

Patrice Evra speelde van 2000 tot 2002 voor Nice en van 2002 tot 2005 voor Monaco, maar daarna koos de linksachter voor een buitenlands avontuur, eerst jarenlang bij Manchester United en sinds 2014 bij Juventus.

Maar daar is de 35-jarige Fransman dit seizoen op de bank en zelfs de tribune beland. Juventus had dan ook oren naar een oplossing voor Evra. Marseille kon de in Senegal geboren Evra het meest bekoren.

Bij Marseille krijgt Evra de komende 18 maanden de kans om zijn indrukwekkende prijzenkast nog wat uit te breiden. Evra werd 5 keer kampioen in Engeland en 2 keer in Italië. In 2008 won hij de Champions League met United.