Balotelli: "Is racisme wettelijk toegestaan in Frankrijk?"

"Is racisme dan wettelijk toegestaan in Frankrijk? Of enkel in Bastia? Voetbal is een schitterende sport, maar die supporters van Bastia maken er iets vreselijks van. Een ware schande!"

Balotelli voegde een volledig zwarte foto toe aan zijn betoog. De reactie van de Franse Pro League liet niet lang op zich wachten: "We betreuren de incidenten", luidt het in een kort statement.

De Disciplinaire Commissie zag de zaak alvast bestuderen als ze donderdag bijeenkomt. Eerst wordt meer informatie vergaard bij beide clubs en bij de scheidsrechters.