Antonucci "volgt voorbeeld van Carrasco" richting Monaco

Vadim Vasiljev, voorzitter AS Monaco

We zijn ervan overtuigd dat we het niveau van Antonucci nog hoger kunnen tillen.

We zijn ervan overtuigd dat we het niveau van Antonucci nog hoger kunnen tillen.

"Monaco is een van de beste clubs van Europa, met een heel aantrekkelijk project", zegt Antonucci. "Ik wil hard werken om me hier verder te ontwikkelen."

"Carrasco speelde hier ook en is mijn voorbeeld. Hij speelt nu voor Atletico Madrid en wordt steeds sterker. Dat kan mijn keuze voor Monaco wel rechtvaardigen."

Ook voorzitter Vadim Vasiljev is blij met de komst van Antonucci. "Hij past binnen onze strategie om jonge beloftevolle spelers aan te trekken", zegt hij. "Hij heeft zijn kwaliteiten al getoond bij Ajax en we zijn ervan overtuigd dat we zijn niveau nog hoger kunnen tillen."