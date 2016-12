Thiago Silva tot 2020 bij PSG: "Nog enkele dromen realiseren"

De Franse kampioen rekent ook de komende jaren op de Braziliaan als defensieve sterkhouder. "Ik ben erg verheugd met deze contractverlenging", reageert Thiago Silva op de PSG-site.

"Dit is een geweldige club. Ik ben de trotse aanvoerder van een team dat de voorbije twee seizoenen alles gewonnen heeft in Frankrijk en in Europa respect gekregen heeft voor de prestaties in de Champions League."

"Maar we willen nog zeer grote dromen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin zullen slagen en dat we onze supporters nog meer fijne momenten zullen schenken", besluit de Braziliaan, die doelt op Europese successen.