West Ham dumpt Patrice Evra al opnieuw na enkele maanden

Het aflopende contract van Patrice Evra bij West Ham United wordt niet verlengd. Hij had pas begin februari zijn handtekening gezet bij de Engelse club. De Fransman was toen transfervrij want zijn vorige club had hem ontslagen na een incident met een supporter.