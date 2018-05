"Visit Rwanda" nieuwe mouwsponsor Arsenal: "Een vreemde vaststelling"

Afrikakenner Peter Verlinden heeft zijn bedenkingen bij de deal. "Rwanda heeft de afgelopen tien jaar een keuze gemaakt voor absoluut luxetoerisme. Het was en is eigenlijk nog altijd één van de armste landen ter wereld, maar het is een land dat grote ambities heeft onder het uitgesproken dictatoriaal regime van Kagame."

"Dat is de link met een club als Arsenal, een Britse club. Rwanda kan zo veel (rijke) Europeanen bereiken. RwandAir vliegt ook op Londen, maar is wel al jaren verlieslatend. Door naambekendheid in het buitenland willen ze dat graag veranderen."

Valt er eigenlijk iets te beleven in Rwanda? "De berggorilla's zijn de bekendste "attractie" in het Drielandenpunt rond Rwanda, Congo, Oeganda. Er zijn er nog 800 in de wereld en die zitten allemaal daar. Als je die in Congo wil bezoeken, betaal je 250 dollar voor een toestemming. In Rwanda is dat sinds vorig jaar 1.500 dollar."

"Heel weinig mensen kunnen zich dat veroorloven en dus ben je met een heel smal segment van de samenleving bezig. Het "trickle-down effect", waarbij het geld doorsijpelt naar de lokale bevolking, is dus ook zeer beperkt. Net dat is één van de grootste kritieken van de mensenrechtenorganisaties."