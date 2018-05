Pellegrini coacht weer in Premier League: ruilt China voor West Ham

Pellegrini werkte van 2013 tot 2016 bij Manchester City, waarmee hij in 2014 de titel pakte. De voormalige trainer van Villarreal, Real Madrid en Malaga won ook 2 keer de League Cup, maar moest in 2016 plaats maken voor Pep Guardiola.

West Ham besliste vorige week om niet voort te doen met David Moyes. Die was in november Slaven Bilic komen vervangen, bracht stabiliteit en loodste West Ham naar een veilige haven en de 13e plaats. Maar dat volstond niet voor een verlengd contract.

West Ham verklaart de keuze voor Pellegrini als volgt: "Hij is een van de meest gerespecteerde voetbaltrainers ter wereld. Het was belangrijk dat we iemand haalden met kennis en ervaring in de Premier League, die al enig idee had over West Ham en zijn ambities. Manuel heeft de reputatie van aanvallend voetbal te spelen en het beste uit zijn spelers te halen."