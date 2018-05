Mourinho kritisch over defensief Chelsea: "Ze verdienden FA Cup niet"

José Mourinho sluit zijn tweede seizoen als trainer van Manchester United af zonder prijs. Hij verloor de finale van de FA Cup tegen Chelsea met 1-0. En dat noemde hij na de match onterecht. "Ik heb Chelsea gefeliciteerd. Het is mijn ex-club en ik moet respect tonen, maar ik denk niet dat het een verdiende zege was."

"Ik denk dat wij de beste ploeg waren. Ik ben eigenlijk benieuwd wat mensen zullen zeggen en schrijven na deze finale. Als ik zo defensief gespeeld zou hebben dan kan ik mij de reacties levendig inbeelden."

"Het was moeilijk om tegen een team te spelen dat met 9 verdedigt zonder Romelu Lukaku." Lukaku was niet volledig fit en viel pas in na 70 minuten. "Je hebt die presence nodig. Chelsea is niet dom. Conte weet ook dat we zonder Lukaku en Fellaini niet genoeg aanwezigheid hebben in de zestien. Hij wist dat als hij 8 of 9 spelers voor de zestien zette, Chelsea dominant zou zijn."

"Elke nederlaag doet pijn, maar ik weet dat we alles gegeven hebben."