Wenger opnieuw coach? "Ik geef mezelf tijd tot het begin van het WK"

In een interview met Bein Sports heeft Arsène Wenger zich uitgelaten over zijn toekomst in het voetbal en over Mikel Arteta, zijn mogelijke opvolger.

Of Wenger opnieuw zal coachen, of een andere functie binnen een club zal opnemen is nog niet duidelijk. "Ik heb nog niets besloten. Ik ben fysiek nog steeds goed in vorm, dus kan ik nog coachen. Ik zou het overwegen als ik een volledige invloed op de club kan hebben: hoe ze zich wil profileren, wat belangrijk is en wat de clubwaarden zijn", zegt de Fransman. "Ik geef mezelf de tijd tot het begin van het WK 2018 om te beslissen wat ik ga doen."

Een toekomst als manager in de Premier League lijkt er niet meteen in te zitten. "In Engeland is het moeilijk om nog te coachen voor mij aangezien ik mijn tijd steeds bij dezelfde club heb gespendeerd. Ik geloof dat de Premier League de meest attractieve competitie is, maar coachen in andere culturen is ook interessant."