Guardiola bekroont topseizoen met contractverlenging

Guardiola, wiens contract normaal afliep in 2019, is blij met de nieuwe overeenkomst. "Ik hou ervan om met deze spelersgroep te werken en we zullen ons best doen de eerstvolgende jaren. Als coach moet je goed in je vel zitten tussen de spelers en dat is bij mij het geval."



"Elke dag proberen we het team en de spelers individueel te verbeteren. We hebben een jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar waarmee we vooruitgang willen blijven boeken."

Guardiola is sinds de zomer van 2016 aan de slag bij Manchester City. Zijn eerste seizoen bij de Engelse topclub leverde niet het verwachte succes op. City pakte dat seizoen geen enkele trofee.

Dit seizoen was wel een schot in de roos: Guardiola loodste City naar de titel in de Premier League. Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne behaalde 100 punten, een record, en maakte 106 doelpunten.



City won ook de League Cup na een 3-0-zege tegen Arsenal op Wembley. Guardiola werd door zijn collega's bovendien verkozen tot Coach van het Jaar. Europees kende de Spanjaard dit seizoen minder succes. City werd al in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool.