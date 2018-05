David Moyes (55) had een contract tot het einde van het seizoen bij West Ham United. In november nam hij over van Slaven Bilic. De Schot loodste het team uit de gevarenzone naar een 13e plaats in de Premier League.

Daarmee is de kous af voor Moyes. "We voelen dat het tijd is om een andere weg in te slaan", klinkt het bij West Ham, de club van ex-Anderlecht-verdediger Cheikhou Kouyaté (foto). Een opvolger is er nog niet.