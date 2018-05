Allardyce redde Everton, maar moet toch na 7 maanden ophoepelen

Allardyce volgde eind november Ronald Koeman op, die als 18e op een degradatieplaats kampeerde. De oud-bondscoach van Engeland stelde orde op zaken, zorgde voor een stevige organisatie en ging berekend voetbal spelen. Zo loodste hij de club van Kevin Mirallas, die in de winter aan Olympiakos werd verhuurd, naar veilige oorden. Met een achtste plaats na 38 speeldagen greep hij maar net naast Europees voetbal.

Toch mag de ervaren rot niet voortdoen. "We willen Allardyce bedanken voor zijn werk de voorbije 7 maanden", luidt het in een persbericht van Everton. "Allardyce werd aangesteld in een moeilijke periode om voor stabiliteit te zorgen. We zijn hem dankbaar dat hem dat gelukt is. Toch hebben we - in het kader van ons langetermijnplan - besloten om deze zomer een nieuwe coach aan te stellen. Die zoektocht zal snel starten."

In de Engelse media wordt de Portugees Marco Silva genoemd. Die werd in januari ontslagen bij Watford.