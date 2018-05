Odoi: "Ik ben klein, dus houden ze me niet echt in de gaten"

"Ik ben verheugd, ik ben opgelucht, ik ben zeer gelukkig", reageert Denis Odoi voor de camera van Fulham TV (klik hier voor het interview). "Ik ben blij dat we volgende week zaterdag naar Wembley kunnen."

"We wisten dat we geduld moesten oefenen en dat Derby de kat hier uit de boom zou kijken. We moesten het centrum afsluiten en dan zouden de kansen wel komen. De 1-0 twee minuten na de rust was fantastisch. Echt de perfecte timing, want daarna konden we de druk verder opvoeren."

Odoi knikte de 2-0 er lekker en overhoeks met een grote boog in. "Mensen denken dat ik klein ben en dus houden ze geen rekening met mij bij stilstaande fases. Maar ik ben vrij sterk met mijn hoofd en oefen op training geregeld op corners. Zondag nog met Aleksandr Mitrovic bijvoorbeeld."

"In de eerste helft hadden we al enkele kansen op hoekschop, maar was het allemaal net niet goed genoeg. Bij de 2-0 wel. Ik sprong, zette mijn hoofd tegen de bal en heb hem er niet zien ingaan. Toen ik de mensen hoorde schreeuwen, wist ik dat het raak was en ben ik als een gek beginnen te lopen."

"Nu krijgen we een paar dagen rust. Daarin kunnen we genieten van de overwinning en de kwalificatie voor de finale. Vanaf donderdag gaan we weer aan het werk en is het focus op Wembley."