VIDEO: Odoi kopt Fulham naar "Match van 200 miljoen"

Fulham degradeerde in 2014 uit de Premier League en probeerde sindsdien tevergeefs weer terug te keren. Ook dit seizoen kiest het voor de moeilijke weg, want rechtstreekse promotie zat er niet in.

De transfer van Aleksandr Mitrovic (ex-Anderlecht) deed de club herleven in de 2e seizoenshelft, maar tegen Derby had Fulham de goals van Mitrovic niet nodig.

De 1-0-voorsprong werd na de rust verdubbeld door Ryan Sessegnon. Denis Odoi nam met een fraaie kopbal na een hoekschop alle twijfels weg.

Een verdiende kwalificatie voor Fulham, dat duidelijk een maatje te groot was voor Derby. Op 26 mei vecht het op Wembley tegen Aston Villa of Middlesbrough om het laatste ticket voor de Premier League. Een ticket dat zo lucratief is, dat de finale ook wel eens de "Match van 200 miljoen" wordt genoemd.