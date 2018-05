Mourinho: "Afwachten of Lukaku rol kan spelen in finale FA Cup"

Romelu Lukaku viel eind april in de wedstrijd tegen Arsenal uit met een blessure aan zijn enkel. Veel leek er niet aan de hand, maar 3 weken later is de spits van Manchester United nog niet hersteld.

"Romelu is in België om te revalideren", vertelt José Mourinho. "Er is communicatie tussen de dokters in België en ons medische team en we hopen dat hij kan spelen in de finale van de FA Cup."

Op zaterdag 19 mei kijkt Manchester United Chelsea in de ogen op Wembley. "We moeten afwachten of Lukaku een rol zal kunnen spelen in de finale. Als hij niet fit genoeg is om te starten, dan kan hij misschien invallen."