Na 17 jaar moet Mourinho zonder assistent Faria aan de slag

Waar José Mourinho de voorbije 17 jaar ging, liep ook zijn trouwe assistent Rui Faria. Maar aan het huwelijk komt nu dus een einde.

"Het is tijd om te vertrekken", geeft Faria aan. "Ik voel al even dat ik wat meer tijd bij mijn familie wil doorbrengen, voor ik aan een nieuwe uitdaging begin." Faria wordt genoemd als opvolger van Arsène Wenger bij Arsenal.

"17 jaar: in Leiria, Porto, Londen, Milaan, Madrid, nog eens London en Manchester. Trainen, spelen, reizen, studeren, lachen en ook een paar tranen van geluk. Na 17 jaar is het kind een man geworden. De intelligente student is nu een voetbalexpert, die klaar is voor een succesvolle carrière als manager", reageert mentor José Mourinho.