Wenger over opvolger: "Moet de clubwaarden respecteren"

Over zijn eigen toekomst is Wenger nog onzeker, al werd hij wel al gelinkt aan de positie van algemeen directeur van PSG. "Wanneer je ergens zo'n lange periode blijft, twijfel je altijd of het de goede moment is om te gaan of niet. Ik weet nog niet wat ik ga doen, misschien ga ik naar Rusland", zegt de Fransman. "Ik heb volgende week werk te doen in Frankrijk. Donderdag kom ik terug en maak in mijn kantoor leeg. Wat nadien volgt, weet ik nog niet."