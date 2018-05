Geen CL-finale en ook geen WK voor Engelsman Joe Gomez

De 20-jarige Joe Gomez is een van de rijzende sterren in het Engelse voetbal. De voorbije interlands was hij er steevast bij bij de nationale ploeg en na de oefenpartij tegen Brazilië werd hij zelfs uitgeroepen tot Man van de Match omdat hij Neymar aan de leiband kon leggen.

Maar op het WK zal Gomez zijn kunstjes niet kunnen laten zien. Hij deed er alles aan om nog op tijd fit te geraken voor het einde van het seizoen, maar nu blijkt dat hij enkel geholpen kan worden met een operatie aan zijn enkel.

"Het waren enkele zware weken, maar nu wil ik er alles aan doen om op tijd fit te geraken voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen." Gomez mist dus niet alleen het WK, maar ook de finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid.