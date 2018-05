Origineel: City projecteert Kompany in Brussel, De Bruyne fonkelt in Drongen

Vincent Kompany staat afgebeeld in Brussel-Noord. Vincent Kompany staat afgebeeld in Brussel-Noord.

Manchester City heeft zijn spelers op een originele manier bedankt voor de titel. De Engelse topclub zette de kampioenen in de spotlights in hun thuisstad. Vincent Kompany was in Brussel te zien op het flatgebouw waar hij opgroeide, Kevin De Bruyne op de tribunes van zijn eerste voetbalclub in Drongen.