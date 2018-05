Koscielny halfjaar out en mist laatste WK als international

Arsène Wenger had op zijn voorlaatste persconferentie als coach van Arsenal geen goed nieuws. Laurent Koscielny heeft zijn achillespees afgescheurd in de terugwedstrijd van de halve finales van de Europa League tegen Atletico Madrid.

De 32-jarige verdediger ging meteen onder het mes. "Hij is er kapot van", zei Wenger. "Je zal hem niet terugzien op het veld voor eind december. Hij is minstens een halfjaar out."

Koscielny, met 51 caps voor Frankrijk, had al aangekondigd dat het WK in Rusland zijn laatste wapenfeit als international zou zijn. Maar door de zware blessure moet hij het WK aan zich laten voorbijgaan.