"Waarom Lukaku altijd speelt? Dat hebben jullie nu wel gezien"

Alexis Sanchez was in Manchester gebleven met een blessure en Romelu Lukaku revalideert in België. Zo kregen Marcus Rashford en Anthony Martial hun kans van José Mourinho. Maar United kon zijn stempel niet drukken en Brighton won dankzij een kopbal van Gross.

Coach Mourinho was na afloop scherp voor zijn spelers, zonder evenwel namen te noemen. "Het was niet goed genoeg. De spelers die hun kans kregen hebben geen goed niveau gehaald. Als spelers als individu geen goed niveau halen, is het ook moeilijk om als ploeg een goed niveau te halen", aldus Mourinho, die zich dan tot de journalisten richtte.

"Misschien begrijpen jullie nu waarom sommige spelers meer spelen dan andere. Misschien hoeven jullie nu niet meer de hele tijd te vragen waarom speler A, B, of C niet spelen. Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Wel, vanavond hebben jullie kunnen zien waarom Lukaku altijd speelt."

"Misschien zijn wij individueel wel niet zo sterk als sommige mensen denken. Ik blijf het zeggen: tweede worden in de Premier League is meer dan geweldig. We moeten die tweede plek zo snel mogelijk veiligstellen."