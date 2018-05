City zwaait "sleutelspeler" Touré uit: "Dankzij hem staan we waar we staan"

Touré streek acht jaar geleden neer bij Manchester City nadat hij bij Barcelona zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Sergio Busquets. Bij City groeide Touré in geen tijd uit tot een sterkhouder op het middenveld. Zo had hij een belangrijk aandeel in de titels van 2012 en 2014.

Na de komst van Guardiola, bij het begin van vorig seizoen, kreeg de viervoudig Afrikaans Voetballer van het Jaar geen hoofdrol meer bij Manchester City. Het huwelijk tussen City en Touré leek zelfs even op de klippen te lopen na een vete tussen Guardiola en Tourés manager Dimitri Seluk.

Guardiola liet vandaag weten dat Touré een waardig afscheid zal krijgen in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Brighton & Hove Albion.

"We gaan die wedstrijd voor hem proberen te winnen. Yaya kwam hier aan bij het begin van onze mooie reis. Mede dankzij zijn prestaties staan we vandaag waar we nu staan. Hij was een sleutelspeler onder Roberto Mancini en Manuel Pellegrini."

Touré kwam tot dusver 315 keer in actie voor Manchester City en maakte daarin 82 doelpunten. Bij welke club hij volgend seizoen zal spelen, is nog niet geweten.