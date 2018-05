Guardiola: "Beste manier om fit aan WK te beginnen, is door te spelen"

City-coach Pep Guardiola bevestigde vandaag tijdens zijn persbabbel dat hij rekent op Vincent Kompany voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Huddersfield Town.

"De beste manier op fit aan het WK voetbal in Rusland, het hoofddoel van mijn spelers nu de titel binnen is, te beginnen, is door opnieuw te spelen", aldus Guardiola.

"Vincent Kompany had vorige week een klein probleem, maar hij kon vandaag gewoon trainen met de rest van de groep en is dan ook klaar om te spelen dit weekend."

Man.City veroverde drie weken geleden al de titel in de Premier League. Voor het Huddersfield van Laurent Depoitre staat er nog veel op het spel. De promovendus staat 16e met 35 punten, slechts 3 meer dan Southampton, dat op de eerste degradatieplaats staat.