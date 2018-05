Mourinho over T2: "Zou mijn vriend zijn koffers voor Arsenal pakken"

Mourinho kreeg van de pers voor het duel tegen Brighton & Hove Albion van vanavond vragen over Faria. Zou die een kandidaat kunnen zijn voor de Arsenal-job? "Ja, ik denk het. Ik weet niet of hij hoofdcoach wil zijn. Maar je vraagt mij of ik vind of hij een geschikte kandidaat zou zijn en dan zeg ik "ja"."

"En dat zeg ik omdat hij meer dan mijn assistent mijn vriend is. Ik ontmoette Rui toen hij nog een jongen was op de universiteit. We werkten 18 jaar samen. Hij is een goeie vriend. Als mijn vriend op een dag een grote jobkans heeft, zou ik hem helpen inpakken, zijn koffers dragen en hem gelukwensen."