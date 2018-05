Mourinho is "positief" over fitheid Lukaku en toekomst Fellaini

Op het perspraatje kwam ook die andere Belg ter sprake, Marouane Fellaini. De middenvelder werd vandaag in Britse media geciteerd. "United heeft vorige zomer een fout gemaakt door mijn contract niet te verlengen", klonk het bij Fellaini, die einde contract is en niet weigerachtig zou staan tegenover een vertrek.

"Ik blijf positief", vertelde Mourinho over een contractverlenging van Fellaini.

"Hij is belangrijk, het is een speler waar ik van houd. Zijn lot ligt in zijn handen. Hij zal een beslissing nemen waarbij hij gelukkig is. Hij weet dat ik wil dat hij blijft. Hij heeft een voorstel, nu is het aan hem."