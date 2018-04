Mourinho: "Denk dat blessure Lukaku niet te erg is. Of dat hoop ik toch"

Romelu Lukaku bleef in het begin van de tweede helft liggen na een duel met Arsenal-verdediger Konstantinos Mavropanos. De Rode Duivel werd na 49 minuten met een pijnlijke grimas vervangen.

"Ik denk niet dat zijn blessure erg is", reageerde José Mourinho. "Of dat hoop ik toch. Ik denk niet dat deze blessure hem niet in staat stelt om over drie weken te spelen. Maar ik weet het niet zeker." Op 19 mei speelt United de finale van de FA Cup.

"Romelu wil altijd spelen. Hij is nooit vermoeid en hij geeft niet om kleine pijntjes. Hij blijft altijd gaan. Als hij dus aangeeft dat hij meteen vervangen wou worden, dan kon hij echt niet voortspelen."