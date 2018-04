Liverpool legt goudhaantje Firmino voor langere tijd vast

Roberto Firmino kwam in de zomer van 2015 over van Hoffenheim en was in 140 matchen bij Liverpool al goed voor 50 goals. Vooral dit seizoen heeft Firmino zijn draai helemaal gevonden op Anfield, waar hij met Mo Salah en Sadio Mané een gouden drietand vormt.

Liverpool wil het ijzer smeden als het heet is en heeft Firmino langer aan zich gebonden. Het gaat om een "contract op lange termijn", maar details werden niet vrijgegeven.

"Dit was een gemakkelijke beslissing", reageert de spits. "Mijn ploegmaats zijn geweldig en ik ben erg dankbaar dat ik met hen bij deze club kan spelen."