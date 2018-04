Tottenham-coach over tweet FA Cup: "Ik was beschaamd"

Manchester United klopte vorige zaterdag Tottenham met 2-1. Harry Kane speelde een bleke wedstrijd en dat was ook de beheerder van de Twitter-pagina van de FA Cup niet ontgaan.

In een bericht werd verdediger Chris Smalling gevraagd wie in zijn zak zat. "Harry Kane", antwoordde de United-speler. Het antwoord werd uit een oud interview geknipt.

De tweet werd later verwijderd, maar Tottenham-coach Mauricio Pochettino kwam er gisteren nog even op terug. "We moeten onze Engelse spelers beschermen", zei de coach.

"Ik was beschaamd. De FA gaat toch over het Engelse voetbal? En Harry Kane is de potentiële aanvoerder van Engeland op het WK. Ik had veel moeite om dit te begrijpen, heel veel moeite."