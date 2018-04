Odoi volgend seizoen in Premier League? "De kans is heel groot"

Aleksandar Mitrovic is een van de goudhaantjes bij Fulham. Onvoldoende en overbodig bij Newcastle, nu van goudwaarde voor zijn Londense werkgever. In de winter stond Mitrovic nog op het punt om terug te keren naar Anderlecht.

Odoi: "Mitrovic is heel belangrijk voor ons. Zonder hem zouden we niet op de plaats staan waar we nu staan. Hij is het soort spits dat we nog niet hadden, hij maakte al veel belangrijke goals. Ik denk dat Anderlecht er een beetje van zal balen dat hij nu niet bij hen speelt, want het zou dichter bij Club Brugge staan als Mitrovic nu in Brussel zou spelen."

"Mitrovic een moeilijke jongen? Vind ik niet. Hij heeft zijn eigen karakter, maar hij is vooral een heel goeie jongen. Hij werkt voor de ploeg en ligt heel goed in de groep. Hij was misschien wel graag naar Anderlecht gegaan, omdat hij de Belgische competitie kent en wist dat hij daar zou spelen, maar ik denk dat hij blij is hoe het met hem gelopen is."