Mourinho: "Ik heb Salah niet verkocht, he"

Maar Salah aardde niet in Londen en zocht al snel andere oorden op. Na een ommetje bij Fiorentina vond hij onderdak bij Roma, dat hem in 2016 voor zo'n 15 miljoen euro definitief verloste van Chelsea.

In juli 2017 waagde Salah de oversteek naar Liverpool, waar hij zich in geen tijd ontpopte tot de revelatie van de competitie.

"Mensen zeggen dat ik Salah indertijd verkocht heb aan Roma, maar het is precies het omgekeerde", zegt José Mourinho, toenmalig manager van Chelsea en nu aan de slag bij Manchester United.

"Ik ben het die Salah weggeplukt heeft bij Basel. Ik heb Chelsea gevraagd om Salah te gaan halen. Maar hij bleek nog iets te jong, was fysiek en mentaal nog niet rijp, liep sociaal en cultureel verloren in Londen..."

"De beslissing om hem even uit te lenen, was een beslissing die we met een aantal mensen samen genomen hebben. Maar de beslissing om hem te verkopen en dat geld te gebruiken om een andere speler te kopen was niet de mijne. Chelsea heeft hem verkocht, niet ik."