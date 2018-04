Fulham-eigenaar biedt bijna 1 miljard voor Wembley

Shahid Khan (67) verdiende zijn fortuin in de automobielsector en staat in de top 100 van rijkste Amerikanen. Sinds 2011 is hij eigenaar van NFL-team Jacksonville Jaguars, dat al 5 jaar elk seizoen één "thuiswedstrijd" speelt op Wembley.

In 2013 kocht Khan ook de Engelse voetbalclub Fulham op. De ploeg van Denis Odoi maakt dit seizoen nog kans op promotie naar de Premier League.

De ambitieuze Amerikaan heeft nu een bod uitgebracht van ruim 900 miljoen euro om Wembley te kopen. Het grootste stadion van het Verenigd Koninkrijk werd in 2007 voltooid en telt 90.000 zitjes.

"Wembley komt zo in privéhanden en de Engelse bond kan het geld gebruiken om fors te investeren in haar kerntaak, namelijk het opleiden van spelers", zegt Khan. Ook na de verkoop zou Wembley wel de thuisbasis blijven van de Engelse nationale ploeg. De Engelse bond heeft al laten weten het bod van Khan te bestuderen.