Benteke: "Het zou pijn doen om het WK te moeten missen"

Christian Benteke kon dit seizoen nog maar 2 keer scoren in 28 wedstrijden. De aanvaller van Crystal Palace zoekt bij Sky Sports naar antwoorden. "In het verleden had ik aan één kans genoeg om te scoren. Dit seizoen word ik meer betrokken in het spel. Ik werk harder, maar ik word niet beloond", zegt Benteke.

Door zijn manke vorm werd Benteke onlangs niet geselecteerd voor de Rode Duivels. "Ik wist dat het lastig zou worden. Ik word beoordeeld op mijn statistieken, niet op mijn prestaties tijdens de wedstrijden."

"Als ik naar mijn positie kijk, zie ik nog jongens die niet in topvorm zijn. Ik denk dat ik een selectie verdien. Het zou pijn doen om het WK te moeten missen, maar voor mij is dat niet het einde van de wereld. Ik denk dat mijn familie en mijn vrienden het erger zouden vinden dan ik."

Ook coach Roy Hodgson neemt het op voor Benteke: "Ik vind het jammer voor hem. Hij werkt echt keihard. Het ligt echt niet aan zijn inzet. Dit is gewoon een fase waar je als speler soms door moet."