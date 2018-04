Wenger: "Timing over vertrek was niet echt mijn beslissing"

Het stoeltje van Arsène Wenger bij Arsenal wankelde al langer. Vrijdag maakte de Londense club bekend dat de Franse T1 aan het einde van het seizoen andere oorden moet opzoeken.

"De timing was niet echt mijn beslissing", vertelde Wenger vandaag over zijn vertrek. Morgen speelt Arsenal tegen Atletico Madrid in de halve finales van de Europa League. "Op dit moment doe ik mijn werk en concentreer ik mij op wat er nu moet gebeuren."

Pensioenplannen lijkt Wenger alvast niet meteen te hebben. "Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik zal doen. Een kleine pauze misschien? Wat vaststaat, is dat ik nog niet klaar ben met werken. Ik wil het zo goed doen als ik kan."

In Londen wordt Luis Enrique, ex-trainer van AS Roma, Celta Vigo en Barcelona, steeds luider genoemd als opvolger van Wenger. "Ik wil de keuze voor een nieuwe T1 niet beïnvloeden, maar ik loop hoog op met Luis Enrique", verklaarde Wenger.