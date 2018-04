Lagae: "Niemand had zo'n seizoen van Salah verwacht"

"Mo Salah is een doelpuntenmachine en is de enige Egyptenaar die op dit niveau al topprestaties levert", vertelt Bart Lagae bij Radio 1. "Hij heeft al 31 keer gescoord in de Premier League en dat is ongezien."

"Er zijn maar drie spelers die dat in de huidige formule van de Premier League ook voor mekaar gekregen hebben, maar hij is de enige die het in zijn debuutseizoen doet."

"Voor de Egyptenaren is hij heel belangrijk. Er zijn al heel veel talenten geweest, maar bij hen is het nooit echt gelukt. Ze waren meestal vedetten in hun eigen land, die er niet in slaagden om in grote competities door te breken."

"De Premier League is er ontzettend populair en nu hebben ze eindelijk iemand van hen op het hoogste niveau. Die individuele bekroning wordt er echt gevierd."