"Tottenham-coach moet aan de ploeg denken en Alderweireld opstellen"

Afgelopen week mocht Alderweireld eindelijk nog eens in de basis van Tottenham opdraven tijdens een inhaalwedstrijd van de Engelse competitie. Dat optreden smaakt naar meer, maar de vraag is of trainer Pochettino de Rode Duivel straks opnieuw centraal achterin posteert.

"Speelt Alderweireld vanavond mee of niet? Ik weet niet in welke mate de beslissing om Alderweireld de laatste tijd zo weinig te laten spelen te maken heeft met contractbeslommeringen, maar Pochettino zou zijn eigen ruiten beter niet ingooien", schrijft Danny Murphy.

"De voorbije twee jaar heeft Alderweireld zich ontwikkeld tot wellicht de beste centrale verdediger van Europa. En zeker in belangrijke wedstrijden, zoals die op United, moet je je beste spelers opstellen. En op die positie is Alderweireld beter dan wie ook bij Tottenham. Plus: hij maakt de ploeg beter."

"Dus: als Alderweireld fit is en ik in de schoenen stond van Pochettino, dan zou ik Alderweireld opstellen. In een seizoen waarin de FA Cup winnen voor een club als Tottenham zeer belangrijk is, heb je spelers nodig die de juiste beslissingen nemen. Want één verkeerde beslissing betekent dat je uitgeschakeld bent."