"Met zijn voetbalfilosofie was Wenger bij de allerbesten van zijn generatie"

Wenger stond 22 jaar aan het hoofd van Arsenal, maar vandaag kwam er einde aan de samenwerking. "Al twee seizoenen vragen de fans en de media om zijn ontslag. Het is alleen door zijn buitengewoon goede relatie met de Amerikaanse hoofdaandeelhouder dat hij nog gebleven is”, geeft Colin tekst en uitleg bij het afscheid."

"Ik denk niet dat de spelers tegen Wenger waren, integendeel. Maar de fans wachten al sinds 2004 op een titel. Arsenal gaat voor het tweede seizoen op rij naast CL-voetbal grijpen, dat komt hard aan bij de supporters. Het was op tussen Wenger en de fans."

"De resultaten bleven inderdaad uit, maar dat moet je in een bepaalde context zien. Tot 2004 was Wenger zeer succesvol, maar de laatste jaren waren zijn enige successen enkele bekeroverwinningen. Dat komt omdat er in de competitie veel veranderd is met de komst van het grote geld bij City en Chelsea. Arsenal is een beetje achtergebleven in de geldrace, ook door de bouw van een nieuw stadion. Wenger moest het al ongeveer 10 of 15 jaar met minder middelen doen dan zijn voornaamste concurrenten. Dan is het niet zo abnormaal dat je erachter eindigt."

Wat is de erfenis van Wenger? Was hij een goeie trainer? "Wat hij bij Arsenal gedaan heeft, is buitengewoon. Als je ergens 22 jaar blijft, wijst dat erop dat je het goed doet. Hij was ook een man van goed voetbal en hij heeft veel jonge spelers naar de top geleid. Op het vlak van voetbalfilosofie was hij bij de allerbesten van zijn generatie."