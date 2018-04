VIDEO: Izquierdo (ex-Club) maakt Goal van Seizoen voor Brighton-fans

Izquierdo had wat tijd nodig om zich door te zetten in de Premier League, maar zit nu toch al aan 29 wedstrijden, waaronder 20 basisplaatsen. De Colombiaanse aanvaller was ook af en toe beslissend met 3 assists en 5 goals.

De winger maakte een paar fraaie doelpunten, maar zijn mooiste was op 3 februari in de degradatietopper tegen West Ham: na een weggekopte corner kon Izquierdo de bal van in de punt van de zestien overhoeks over doelman Adrian in de winkelhaak draaien.

Het zette Brighton op weg naar een 3-1-zege en de veilige 13e plaats. Daar staan ze nu op 4 speeldagen van het einde nog altijd.