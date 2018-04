Lukaku tekent bij Jay-Z: "Hij wil het merk Lukaku op de kaart zetten"

Vorige maand was Romelu Lukaku even in New York. Daar zette hij zijn handtekening onder een deal met Roc Nation. Dat is een managementbedrijf van Jay-Z. Naast muzieksterren vertegenwoordigt het bedrijf ook heel wat bekende sporters.

Tot nu toe was Jérôme Boateng de enige voetballer in de portefeuille van het bedrijf, maar daar komt nu Romelu Lukaku bij. "Het geeft aan dat Lukaku zijn carrière een nieuwe wending wil geven", vertelt Thomas Peeters, professor sporteconomie aan Universiteit van Rotterdam.

De meeste spelersmakelaars die bezig zijn met Belgische spelers en de Belgische competitie zijn uitsluitend bezig met het aanprijzen van die spelers bij een club. Het bureau van Jay-Z wil duidelijk het merk Lukaku op de kaart zetten."

"Lukaku wil niet alleen een merk van Manchester United zijn, maar ook een merk op zichzelf. Sommige van zijn nog beroemdere collega's doen dat heel expliciet. Cristiano Ronaldo heeft daar het voorbeeld in gegeven."

Waarom kiest Jay-Z voor Lukaku? "In Amerika is voetbal aan een opmars bezig. De Premier League is daar populairder dan de eigen competitie. De tv-rechten brengen meer op dan die van de MLS. United is de bekendste club in Amerika. De topscorer van die club is een logische keuze. Daar valt geld mee te verdienen."