Nog een jonge Belg om in het oog te houden: Indy Boonen trainde met A-kern United

Drie jaar geleden verhuisde het hele gezin Boonen naar Manchester. Niet alles verliep zoals gepland. Vader Jacky ondervond hoe moeilijk het als buitenlander is om een job te vinden in Engeland en jongere broer Seppe kon niet bij United blijven. Uit een botscan bleek dat Seppe niet aan de groeicurve voldeed om doelman te worden bij United.

Met het hoofddoel, de carrière van Indy lanceren, gaat het wel de goede richting uit. "Alles verloopt zoals we het hadden voorzien. Het vorige en het huidige seizoen zijn heel goed verlopen. Het eerste seizoen was natuurlijk aanpassen. De stap van Genk naar United was groot."

"Indy is een creatieve, tweevoetige middenvelder. Hij moest bijvoorbeeld beter leren meeverdedigen. Zijn spiermassa is ook een werkpuntje. Die is al toegenomen, maar kan nog beter. Als je talent hebt, moet je op een bepaalde leeftijd een keuze maken over hoe je jezelf beter kan ontwikkelen."

"Bij Genk moest Indy van 's morgens tot 's avonds naar school en daarna naar de training. Bij United traint hij twee keer per dag en zijn er niet twee trainers, maar zeven of acht voor elk specifiek aspect. Naar school gaat Indy, 19 jaar ondertussen, niet meer."