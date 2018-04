Collega's zetten De Bruyne en Vertonghen in Team van het Seizoen

Het zijn de spelers zelf die het PFA-elftal kiezen. Ze konden niet voorbij aan de wervelwind waarmee City door het seizoen raasde: Walker (rechtsback), Otamendi (centrale verdediger), Silva en De Bruyne (aanvallende middenvelders) en Agüero (spits) vullen bijna de helft van de namen.

Voor Tottenham staan Vertonghen (verdediger), Eriksen (aanvallende middenvelder) en Kane (spits) in de ploeg. Voorts zien we 3 enkelingen: De Gea is de doelman van Manchester United, Alonso de linksback van Chelsea en vooraan vinden we natuurlijk nog topschutter Salah van Liverpool.