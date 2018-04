De Bruyne: "Hopelijk kunnen we met dit jonge team prijzen blijven winnen"

Manchester City kroonde zich dit weekend tot kampioen in de Premier League. Kevin De Bruyne ontpopte zich onder Pep Guardiola tot een draaischijf in de ploeg en hoopt dat de titel de start van iets speciaal wordt.

"Het is geen toeval dat de spelers die de voorbije twee jaar aangetrokken werden allemaal ongeveer dezelfde leeftijd hebben", vertelt hij op de clubwebsite. "We willen als groep blijven bouwen. De club heeft een plan en we willen er nu voor zorgen dat dit succes blijft duren."

"Op dit moment is het gevoel in de spelersgroep heel goed. We hebben genoten van dit seizoen, maar moeten blijven werken om nog meer te bereiken in de toekomst."

"Het moeilijkste in voetbal is niet winnen, maar blijven winnen. Hopelijk kan deze jonge ploeg daar voor zorgen."